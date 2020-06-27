Karamürsel'de kurbanlık satışları başladı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kurbanlık satışları başladı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kurbanlık satışları başladı.

Karapınar Mahallesi muhtarı Rasim Güvenaltın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldan bu yana hayvan yetiştiriciliğiyle geçimini sağladığını belirtti.

Karamürsel'in, Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul ve Yalova illerinden gelen müşterilere de hitap ettiğini vurgulayan Güvenaltın, "Karapınar Mahallesi kurbanlık konusunda tam anlamıyla sektör oldu. Geçen yıl sadece Karapınar'da 2 bin adet büyükbaş, 1000 adet küçükbaş hayvan kesildi. Bayrama yaklaşık 1 ay kala 45 tane büyükbaş hayvanımdan 40'ını şimdiden sattım. Mahallemizde bu işi yapan hemen hemen herkes de benim gibi hayvanlarının yüzde 90'ını sattı. Fahiş bir artış söz konusu olacağını söyleyemem ancak geçen yıldan bu yıla fiyatlarda yüzde 9 veya 10 oranında bir zam oldu." ifadesini kullandı.

Güvenaltın, Kovid-19 nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında önlemlerini aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA