Karamürsel'de koronavirüs önlemleri sürüyor Karamürsel Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Karamürsel Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler her gün düzenli olarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Çalışmalarda cadde, sokaklar, çöp konteynerleri, apartman girişleri yıkandıktan sonra özel solüsyonlarla dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.

Çalışma kapsamında mahallelerdeki çöp konteynerlerini yıkayıp dezenfekte eden ekipler, cadde ve sokakları da basınçlı suyla yıkadı.

Çalışmaların her gün belirlenen yerlerde süreceği belirtildi.

Öte yandan tedbirler kapsamında Karamürsel Belediyesince organize edilen etkinliklerine bir süre ara verileceği bildirildi.

Kaynak: AA