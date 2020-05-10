Karamürsel'de kolonya ve maske dağıtımı
10.05.2020 20:46 | Son Güncelleme: 10.05.2020 20:46
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen kolonya ve koruyucu maskelerin dağıtımı devam ediyor.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen kolonya ve koruyucu maskelerin dağıtımı devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu ile kolonya ve koruyucu maskeleri içeren paketlerin dağıtımını, ilçedeki okul müdürleri ve öğretmenler gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA