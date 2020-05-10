Karamürsel'de kolonya ve maske dağıtımı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen kolonya ve koruyucu maskelerin dağıtımı devam ediyor.