Karamürsel'de "Kıyı Kenti Karamürsel" resim ve fotoğraf sergisi açıldı
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Karamürsel'de "Kıyı Kenti Karamürsel" resim ve fotoğraf sergisi açıldı

Karamürsel'de 'Kıyı Kenti Karamürsel' resim ve fotoğraf sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Kıyı Kenti Karamürsel" resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Kıyı Kenti Karamürsel" resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Çamlık Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergi açılışında konuşan Hafız Selahattin Ergin Kültür Merkezi Derneği Başkanı Ümran Çeri, sergilenen resim ve fotoğrafların ilçenin bir liman kenti olarak kuruluş öyküsünü anlattığını söyledi.

Karamürsel'in geçmişine bakıldığında çok önemli bir yer olduğunu ve bu kültürel değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Çeri, serginin bu anlamda katkı sağlayacağını düşündüğünü kaydetti.

İlçeye ait 15 yağlı boya resim ve 18 fotoğrafın yer aldığı sergi, 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Karamürsel'de 'Kıyı Kenti Karamürsel' resim ve fotoğraf sergisi açıldı
Karamürsel'de 'Kıyı Kenti Karamürsel' resim ve fotoğraf sergisi açıldı
Karamürsel'de 'Kıyı Kenti Karamürsel' resim ve fotoğraf sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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