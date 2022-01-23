Karamürsel'de kar ulaşımı aksattı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.
KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.
İlçenin yüksek kesimlerindeki yerleşim alanlarının yolları, kardan dolayı kısmen kapandı. Belediye ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Çalışmaları yakından takip eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, yaptığı açıklamada, ekiplerin 27 mahallede 24 saat hizmet verdiğini aktardı.
Yıldırım, vatandaşların zorunlu olmadıkları sürece araçlarıyla seyahat etmemelerini istedi.