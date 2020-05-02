Karamürsel'de jandarmadan drone destekli denetim

Üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekipleri drone destekli denetim yaptı.

Üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekipleri drone destekli denetim yaptı.

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki sorumluluk alanlarında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını denetledi.

Havadan yapılan kontrollerde cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. İlçede vatandaşların kısıtlama kararına uyduğu gözlendi.

Kaynak: AA