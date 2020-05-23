Karamürsel'de İşlenmemiş Tarım Arazisi Kalmasın Projesi hayata geçiriliyor Karamürsel Kaymakamlığı tarafından hazırlanan "İşlenmemiş Tarım Arazisi Kalmasın" Projesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle başlatılıyor.

Karamürsel Kaymakamlığı tarafından hazırlanan "İşlenmemiş Tarım Arazisi Kalmasın" Projesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle başlatılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "ekilmeyen tarım arazisi kalmayacağı"na ilişkin söylemleri doğrultusunda hazırlanan proje, MARKA'ya sunuldu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda proje, başarılı 4 çalışma arasında yer aldı.

Proje, Kaymakam Osman Aslan Canbaba ve MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu tarafından telekonferans yoluyla imzalandı.

Canbaba, burada yaptığı konuşmada, ilçede atıl durumda olan tarım arazileri için proje geliştirmek istediklerini belirtti.

İlçenin toplam yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan bu arazilere işlev kazandırılmasını, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesini ve tarımsal üretimin sağlanmasını istediklerini ifade eden Canbaba, "Tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesini amaçladık." şeklinde konuştu.

Canbaba, atıl arazilerin üretime kazandırılmasının istihdama da katkı sağlayacağını dile getirerek, bu sayede hızlı, ekonomik şekilde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yayılacağını kaydetti.

Kaynak: AA