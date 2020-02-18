Karamürsel'de fuhuş operasyonu

18.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:04

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, Değirmendere Merkez Mahallesi'nde 3 ayrı evde fuhuş yapıldığını tespit etti.

Polis ekipleri belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonlarda, yabancı uyruklu T.B. (46), N.K. (33) ve N.G. (35) ile fuhşa aracılık yaptığı iddia edilen A.M. (56) ve M.G'yi (49) yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA