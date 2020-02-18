Karamürsel'de fuhuş operasyonu
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Karamürsel'de fuhuş operasyonu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

18.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:04
Karamürsel'de fuhuş operasyonu

'nin ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe ekipleri, fuhşa aracılık yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, Değirmendere Merkez Mahallesi'nde 3 ayrı evde fuhuş yapıldığını tespit etti.

Polis ekipleri belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonlarda, yabancı uyruklu T.B. (46), N.K. (33) ve N.G. (35) ile fuhşa aracılık yaptığı iddia edilen A.M. (56) ve M.G'yi (49) yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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