Karamürsel'de "Fotoğraflarla Başbuğ" Sergisi Açıldı

Karamürsel Ülkü Ocakları tarafından Alparslan Türkeş'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla Türkeş'i anlatan fotoğraf sergisi açıldı.





Karamürsel Ülkü Ocakları tarafından Karamürsel Kültür Merkezinde "Doğumunun 100. Yılında 100 Resim ile Fotoğraflarla Başbuğ" sergisi düzenlendi.



Sergi açılışına, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile MHP Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın, Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci ve vatandaşlar katıldı.