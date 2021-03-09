Karamürsel'de eTwinning projesi çalışmaları devam ediyor

Karamürsel ilçesinde, Necdet Calp İlkokulu, Puzzle Hunters/Bulmaca Avcıları, eTwinning projesine katıldı.

Necdet Calp İlkokulu öğretmenlerinden Kübra Bilge'nin koordinatör olduğu projede, Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, Polonya ve Romanya ülkelerinden 18 öğretmen ve 148 öğrenci yer alıyor.

Öğrencilere farklı zeka bulmacaları tanıtılan projede, öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme, iş birliği yapma, matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirme, boş zamanlarında zeka bulmacaları çözme ve farklı ülkelerden öğrencilerle iletişim kurarak yabancı dil becerilerinin de geliştirilmesi hedefleniyor.

Projede yer alan öğretmenler her ay çevrimiçi görüşmelerle proje çalışmalarını planlarken, öğrenciler de eğlenceli bulmacalarla birbirlerine meydan okuyorlar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas