Karamürsel'de esnafa siftah parası dağıtıldı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Ülkü Ocakları tarafından esnafa, sabah saatlerinde dükkanlarını açmadan siftah parası dağıtıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Ülkü Ocakları tarafından esnafa, sabah saatlerinde dükkanlarını açmadan siftah parası dağıtıldı.

Karamürsel Ülkü Ocakları Başkanı Adnan Göktekin, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle dükkanlarını kapatan esnafın, uzun bir süreden sonra iş başı yaptığını belirtti.

Karamürselli esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayan Göktekin, "Ahilik yolundan ayrılmayan, helal rızık için alın teri döken esnaf ve sanatkarlarımızın yanındayız. 'Şehidimiz Yusuf İmamoğlu ağabeyimizin şehadet şerbeti içtiğinde cebinden çıkan 35 kuruşu bugünkü siftahınız olarak kabul etmenizi rica eder, Allah'tan hayırlı ve bereketli bol kazançlar dileriz.' yazılı belgeyi 35 kuruşlu zarfları tek tek esnaflarımıza dağıttık." ifadesini kullandı.

Esnaf Harun Baykır da iş yerlerini sabah kendilerini derinden duygulandıran ve sevindiren siftah ile açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Baykır, Ülkü Ocaklarına teşekkür ederek, "Başkanına ve teşkilat mensuplarının emeğine ve yüreğine sağlık. Sabah dükkanı açtığımda karşılaştığım manzara çok duygusaldı. Bu sıkıntılı dönemde esnafın düşünülmüş olması çok güzel bir duygu. Ülkemizin geçmiş olduğu zorlu ekonomik süreçte Karamürsel Ülkü Ocakları Başkanlığının yapmış olduğu kampanya esnafımıza büyük moral olmuştur." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA