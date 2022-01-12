Karamürsel'de engelli gençler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneğinde eğitim gören engelli gençler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini seyretti.

Çocuklarının eğitimlerinden dolayı fırsat bulamayan aileler de Karamürsel Belediyesi binasının altındaki sinema salonunda, engelli çocuklarıyla film izlemenin tadını çıkardı.

Katılımcılara patlamış mısır da ikram edildi.

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki, yaptığı açıklamada, özel çocukları ve annelerini yeni vizyona giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmine götürdüklerini anlattı.

Salgın nedeniyle sosyal hayatta yeterince yer alamayan engelliler için etkinlikler düzenlediklerini aktaran Tiryaki, "Pandemi süresince derneğimizdeki özel insanlar ve ailelerinin morale ihtiyaçları vardı, çok sevindiler, mutlu oldular." dedi.

Tiryaki, özel çocukların ve ailelerinin sinemaya gitmelerine destek veren Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya'ya teşekkür etti.

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri

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