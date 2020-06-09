Karamürsel'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
09.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:06
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ereğli Mahallesi D-130 kara yolu İzmit istikametinde B.Y. (26) yönetimindeki 41 GA 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.
Daha sonra devrilen otomobilin sürücüsü B.Y. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA