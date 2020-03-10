Karamürsel'de dalgıçlık eğitim sezonu açıldı Su altı meraklılarının ilgi gösterdiği Karamürsel ilçesinde dalgıç adaylarına dalış eğitimi verildi.

Su altı meraklılarının ilgi gösterdiği Karamürsel ilçesinde dalgıç adaylarına dalış eğitimi verildi.

Uzman dalgıç eğitmenleri eşliğinde, 4 dalgıç adayı uygulamalı olarak eğitim aldı.

Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneği (KARSAD) Başkanı Zeki Şirinoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020 eğitim-dalış sezonunu açtıklarını söyledi.

Şirinoğlu, sezonun ilk eğitim dalışını, dernek binasının bulunduğu yerdeki iskelenin önünde yer alan gemi batığının ve balık çeşitlerinin yer aldığı noktada yaptıklarını belirtti.

Sağlıklı, kazasız ve güzel bir dalış sezonu temennisinde bulunan Şirinoğlu, "Hayırlısıyla 2020 eğitim-dalış sezonunu açtık. Fotoğraf ve video sanatçılarını mutlu edecek balık sürüleri var. Su altı meraklılarını Karamürsel'e bekliyoruz." diye konuştu.

Buradan eğitim alanların Türkiye'nin her yerinde ve uluslararası sularda dalış yapılabileceğini ifade eden Şirinoğlu, doğa ve denizseverleri tüplü dalış eğitimlerine beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA