Karamürsel'de çıkan örtü yangını söndürüldü Karamürsel ilçesinde bir kişinin tarlasındaki otları temizlemek için yaktığı ateşin sıçraması nedeniyle çıkan örtü yangını söndürüldü.

Karamürsel ilçesinde bir kişinin tarlasındaki otları temizlemek için yaktığı ateşin sıçraması nedeniyle çıkan örtü yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tahtalı Mahallesinde tarlasındaki otlardan kurtulmak isteyen İ.Ç'nin (81) yaktığı ateş, rüzgarın da etkisiyle yan taraftaki ormanlık alana sıçradı. Alevler kısa sürede orman içerisinde geniş bir alana yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Karamürsel Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri söndürme çalışması başlattı.

Ekiplerin 4 saat süren çalışmalarının ardından söndürülen yangın sonucu 60 dönüm örtülü alan zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, İ.Ç. hakkında işlem yaptı.

Kaynak: AA