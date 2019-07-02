Karamürsel'de belediye meclis üyesi istifa etti

Karamürsel Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) üyesi Ali Kocabıçak, partisinden ve meclis üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Ali Kocabıçak, yaptığı açıklamada, istifa etmesi gerektiğine inandığı için bu kararı aldığını kaydetti.

Kocabıçak'ın istifası sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Karamürsel Belediyesi Meclis Üyesi olarak yedek üye Adem Pekyürek'in görevlendirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA