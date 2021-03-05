Karamürsel'de aşılama çalışmaları devam ediyor
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Karamürsel'de aşılama çalışmaları devam ediyor

05.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:14
Karamürsel'de aşılama çalışmaları devam ediyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, randevu almakta zorluk çeken vatandaşlar eski kültür merkezinde sıra beklemeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya devam ediyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, randevu almakta zorluk çeken vatandaşlar eski kültür merkezinde sıra beklemeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya devam ediyor.

Karamürsel Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur, yaptığı açıklamada, 65 yaş üzerindeki tüm vatandaşların, bir an önce aşılanabilmesi için bu uygulamanın başlatıldığını belirtti.

Aşılamanın etkili olması için ikinci doz aşının mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Uğur, "Telefonla ya da internet üzerinden randevu alamayan vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukların kaldırılması amacıyla başlatılan uygulama kapsamında Karamürsel Kültür Merkezinde isteyen vatandaşlarımızın aşı olabilecekler. Karamürsel Kültür Merkezinde hafta bir gün aşılama yapılacağı ve aşı yapılacağı günü ve saatini belediyenin hoparlöründen duyuracağız." ifadesini kullandı.

Uğur, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarının önemine değinerek, filyasyon ekiplerinin tarama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Vatandaşlardan Sedat Baki (68), "Çok memnunum, halka çok büyük kolaylık hele bizim gibi yaşı olanlar için. Devletimize, sağlık çalışanlarına bu uygulamayı yaptıkları için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Songül Solakoğlu (81) da "Daha önce randevu alamadım, bilmiyorum nasıl alınıyor. Onun için de aşı olamadım ama bu uygulamayı duydum, hemen geldim ve sıra beklemeden aşımı oldum. İnşallah iyi olur." diye konuştu.

İsmail Aydın (79) ise "Bu uygulama çok güzel oldu. Avrupa devletlerinden çok daha iyiyiz. Allah devletimize, sağlık çalışanlarımıza zeval vermesin hepsine teşekkür ediyorum. İkinci aşımın tarihi gelince onu da olacağım." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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