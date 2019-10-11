Karamürsel'de asayiş uygulaması

11.10.2019 13:54

Karamürsel ilçesinde, 25 polisin katılımıyla okul önlerinde ve çevrelerinde asayiş uygulaması yapıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bölgelerinde, üst aramasının yanı sıra, kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

Bir narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonda, 81 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Uygulamada, 5 iş yeri ve 34 araçta arama yapıldı, 3 sürücüye ise 9 bin 138 lira idari para cezası kesildi.

Aramalarda, bir araçta çıkan sopaya da el konuldu.

Kaynak: AA