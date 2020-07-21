Karamürsel'de 3 öğrenciyle mezuniyet töreni gerçekleştirildi Karamürsel Alp Anadolu Lisesi mezuniyet töreni, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Karamürsel Alp Anadolu Lisesi mezuniyet töreni, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen törene birinci, ikinci ve üçüncülükle mezun olan öğrenciler, aileleri ve okul yönetimi katıldı.

Dereceyle mezun olan birinci Nisanur İnce, ikinci Rabiya Köktekin ve üçüncü Abdurrahman Akkaya'ya plaketlerini okul müdürü Erkan Mavi, başarı belgelerini ise müdür yardımcısı Ömer Yıldız verdi.

Erkan Mavi, törende yaptığı konuşmada, 87 öğrencinin mezun olduğunu belirterek, son sınıf öğrencilerin hayalini kurdukları mezuniyet törenini koronavirüs nedeniyle gerçekleştiremediklerini, okul yönetimi olarak aldıkları kararla dereceye giren öğrencilerin katılımıyla dönemin ruhuna uygun bir mezuniyet töreni yaptıklarını ifade etti.

Mavi, "Bu dönemi böyle hüzünlü ama bir o kadar umutla kapatıyoruz. Mezun olan 87 öğrencimizden sadece 3'ü ile tören yaptık, diğer öğrencilerimizi tek tek okula davet ederek diplomalarını dağıttık." diye konuştu.

Okul birincisi Nisanur İnce'nin kütüğe plaket çakması ve mezunların kep atmasıyla tören sona erdi.

Kaynak: AA