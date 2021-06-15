Karamürsel'de "2020-2023 Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı" anlatıldı
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Karamürsel'de "2020-2023 Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı" anlatıldı

Karamürsel'de '2020-2023 Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı' anlatıldı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "2020-2023 Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı" hakkında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine bilgi verildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "2020-2023 Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı" hakkında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine bilgi verildi.

Karamürsel Belediyesi toplantı salonunda yapılan toplantıda, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Necmi Özdemir başkanlığındaki heyet, akıllı şehirler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Akıllı şehir uzmanı Özdemir, yaptığı konuşmada, gelen öneri ve talepler doğrultusunda Karamürsellilerin hayatını kolaylaştıracak projeler geliştireceklerini ifade etti.

Toplantı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

Karamürsel'de '2020-2023 Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı' anlatıldı
Karamürsel'de '2020-2023 Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı' anlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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Karamürsel'de "2020-2023 Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı" anlatıldı - Haberler
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