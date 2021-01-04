Karamürsel'de 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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Karamürsel'de 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

04.01.2021 22:03 | Son Güncelleme: 04.01.2021 22:03
Karamürsel'de 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli Mahallesi Hisar Sokak'ta anne, baba ve kardeşiyle 2 katlı evde ikamet eden A.A. (37), üst katta uyuduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanı fark eden ev sakinleri, itfaiyeyi arayarak evi tahliye etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer odalara sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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