Karamürsel'de 16 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 16 okula, "Okulum Temiz" belgesi verildi.

Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.

Kaymakam Canbaba, yaptığı konuşmada, kent genelindeki 36 okulun tamamında "Okulum Temiz" belgesini almak için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Belgeyi almayı hak eden okulları tebrik eden Canbaba, şunları söyledi:

"Bütün okullarımızın bu belgeyi almaya hak kazanmalarını istiyorum. Okullarımızda bugün olduğu gibi belgeyle de karşılığını bulan bu çalışmaları başlangıç olarak görüyoruz. Bundan sonra hepimize düşen bu çıtayı asla aşağı düşürmemektir. Belge alan okullarımızın sayısını giderek artıracağız. İlçemizde bulunan 36 okulumuzun tamamını da belge sahibi yapacağız."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çakır da okulları tebrik ederek, "Bütün dünyada ve ülkemizde yayılan salgın, hayatı olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Okulların daha iyi koşularda açılabilmesi ve eğitim hizmetlerinin yeni normale uyum sağlayabilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü arasında Temmuz 2020 de iş birliği yapılmıştır. Bu protokolle Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kılavuzu yayınlanmıştır. Bu kılavuza göre bu belgeyi almayı hak eden okullar belirleniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas