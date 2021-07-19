Karamürsel Belediyesi Trafik Parkı çocukların yoğun ilgisini görüyor

Geçtiğimiz günlerde Karamürsel Spor Futbol Okulu öğrencileri tarafından ziyaret edilen Trafik Parkının bu sefer ki ziyaretçileri KARSAD (Karamürsel Su Altı Sporları Derneği) Yüzme Takımı öğrencileri oldu.