Karamürsel Belediyesi Trafik Parkı çocukların yoğun ilgisini görüyor
Geçtiğimiz günlerde Karamürsel Spor Futbol Okulu öğrencileri tarafından ziyaret edilen Trafik Parkının bu sefer ki ziyaretçileri KARSAD (Karamürsel Su Altı Sporları Derneği) Yüzme Takımı öğrencileri oldu.
KARSAD Yüzme Takımı Trafik Eğitiminde
KARSAD Yüzme Takımı öğrencilerine, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik polisleri tarafından uygulamalı eğitim verildi.
Karamürsel Belediyesi Trafik Eğitim Parkında 8-15 yaş aralığındaki çocuklar uygulamalı eğitim görürken aileleri de lokal bölümünde dinlenebilme imkanı buluyor.
Kaynak: Bültenler