Karamürsel Belediyesi Trafik Parkı çocukların yoğun ilgisini görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karamürsel Belediyesi Trafik Parkı çocukların yoğun ilgisini görüyor

Karamürsel Belediyesi Trafik Parkı çocukların yoğun ilgisini görüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz günlerde Karamürsel Spor Futbol Okulu öğrencileri tarafından ziyaret edilen Trafik Parkının bu sefer ki ziyaretçileri KARSAD (Karamürsel Su Altı Sporları Derneği) Yüzme Takımı öğrencileri oldu.

KARSAD Yüzme Takımı Trafik Eğitiminde

KARSAD Yüzme Takımı öğrencilerine, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik polisleri tarafından uygulamalı eğitim verildi.

Karamürsel Belediyesi Trafik Eğitim Parkında 8-15 yaş aralığındaki çocuklar uygulamalı eğitim görürken aileleri de lokal bölümünde dinlenebilme imkanı buluyor.

Kaynak: Bültenler

Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Yener Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Aytaç Kara Fatih Terim Metin Oktay Gökhan Gönül
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karamürsel Belediyesi Trafik Parkı çocukların yoğun ilgisini görüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 10:50:19. #1.15#

title