Karamürsel Belediye Başkanı, Kurban bayramı sebebiyle bir mesaj yayınladı

Başkan Yıldırım yayınladığı mesajda; "Milli ve manevi duyguların doruğa ulaştığı, birlik ve beraberliğimizin en güzel ifadesi olan mübarek Kurban Bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Saygıdeğer Karamürsel halkının mübarek Kurban Bayramını kutlar, bayramın ülkemize ve ilçemiz halkına huzur, sağlık ve esenlikler getirmesini dilerim.