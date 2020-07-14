Karamürsel Avcı Köy Mesire Alanı elden geçiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karamürsel Avcı Köy Mesire Alanı elden geçiyor

Karamürsel ilçesinde bulunan Avcı Köy Hasan Pınar Mesire Alanı da, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından onarılıp ve yeni kentsel donatılar inşa ediliyor.

Karamürsel Avcı Köy Mesire Alanı elden geçiyor
14.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:14

Kocaeli'ye son 16 yılda binlerce yeşil alan kazandıran Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ailece dinlenip stres attığı bu alanları bakım yaparak elden geçiriyor.

240 METRE KORKULUK YAPILACAK

Alanda vatandaşlara hizmet veren kentsel donatı elemanlarının onarımını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alana çocuk oyun grubu, kamelya ve banklar koyacak. Mesire alanında bulunan mevcut köprü ve dere kenarlarına toplamda 240 metre uzunluğunda korkuluk yapılıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, korkuluk imalatının yarısını tamamlarken dere duvarında çöken kısımların onarım çalışmasını da gerçekleştirecek.

MESCİT VE WC'LERDE BAKIM YAPILIYOR

Çalışma kapsamında mesire alanındaki mescit binasının çatısı ve zemindeki işler bitirildi. Mevcut WC'lerin tamiratı yapılarak kapıları yenilenecek. Ayrıca mescit şadırvanının tamir ve tadilatı gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor 3. Sayfa
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı Magazin
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü Magazin
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı Yaşam
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı belli oldu
TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı belli oldu
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisini yalanladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dans yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dans yaparken poz verdi
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Filiz Akın Cem Davran Ebru Gündeş Demet Akbağ
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Fatih Terim Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çayeli
Şu an buradasınız: Karamürsel Avcı Köy Mesire Alanı elden geçiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 12:18:24. #1.15#
title