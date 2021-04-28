Karamürsel 101. Cadde'nin çehresi değişiyor
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Karamürsel 101. Cadde'nin çehresi değişiyor

Karamürsel 101. Cadde'nin çehresi değişiyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Karamürsel 101. Cadde'de asfalt serimi yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kocaeli'nin tüm ilçelerinde ulaşım ağında üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde de yapılan çalışmalarla 20 metre genişliğine sahip üç şeritli modern bir yola sahip olacak.

20 METRE GENİŞLİĞE ÇIKARILACAK

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde'nin çehresini değiştirecek çalışmalarda, kazı ve dolgu işleri tamamlandı. Caddede pilent miks temel serimi yapılarak binder asfalt serimine başlandı. Üst yapı çalışmalarına başlanan 101. Cadde'de 7 bin 500 metreküp kazı yapıldı. 12 metre genişlikteki 101. Cadde yapılacak genişletme çalışmaları sonrası üç şeride ve 20 metre genişliğe çıkarılacak.

CADDE YENİLENİYOR

750 metrelik caddede baskı beton, betonarme istinat duvarı ve yol genişletme çalışmaları yapılarak cadde baştan aşağı yenilenecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla Karamürsel 101. Cadde daha konforlu ve bir hale getirilecek.

2 BİN TON ASFALT SERİLECEK

4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde'de 2 bin 400 metreküpte taş duvar yapıldı. Caddede 2 bin ton asfalt serimi yapılacak. Caddenin her iki tarafına da yapılacak baskı beton imalatlarının da tamamlanmasıyla Karamürsel 101. Cadde yepyeni bir çehreye kavuşacak.

Kaynak: Bültenler

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