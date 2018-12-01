Karamsarlık Yerini Heyecana Bıraktı"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Manisa'da sanayi tesislerinde yaptıkları inceleme sonucu iş dünyasının karamsarlığı üzerinden attığını gördüklerini belirtti.

Komisyon üyesi milletvekilleri, dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde başladıkları incelemelere bugün de devam etti.

Komisyon Başkanı Elitaş, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son dönemde ekonomik alanda dış kaynaklı operasyonlarla karşı karşıya kaldığını, seçim süreci ve siyasi gerginliklerin etkisiyle bu operasyonların alıcısının da fazla olduğunu gördüklerini belirtti.

Yerel seçimlerin tamamlanmasıyla 4 yıllık seçimsiz dönemde Türkiye için çok daha sağlıklı bir sürecin başlayacağını ifade eden Elitaş, "Döviz fiyatları, kamuoyunda ve sanayicilerde bir huzursuzluk ve rahatsızlığı beraberinde getirmişti. İki ay önce bu geziyi yapsaydık herkes 'Ne olacak bu Türkiye'nin hali?' diye sorardı. Ama gördük ki sanayicilerimiz, 'bize nasıl teşvik verebilirsiniz, rekabet eksiklerimizi nasıl ortadan kaldırabilirsiniz, dünyayla mücadelemizde nasıl yardımcı olabilirsiniz' gibi gelecekle ilgili sorular sormaya başladı.

Manisa'daki temaslarımızda sanayicinin karamsarlığının ortadan kalktığını, heyecanın üst seviyeye doğru çıktığını görmüş olduk. Önümüzdeki günlerde ekonomik güven endeksinin de daha iyi bir noktaya doğru gelmesiyle Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtularak yeni bir büyüme eğrisine gireceğine inanıyorum." diye konuştu.