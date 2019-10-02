Karamollaoğlu ve Babacan yeni parti çalışmalarını görüştü

02.10.2019 19:01

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yeni parti çalışmalarını konuşmak üzere bir araya geldi.



Babacan, görüşme sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin geleceği için lider ziyaretleri" kendisini ziyaret eden Karamollaoğlu'na teşekkür etti. Euronews.com'da Görüntüle