KARAMOLLAOĞLU: TÜRKİYE'NİN TEMEL PROBLEMİ ZİHNİYET PROBLEMİDİR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KARAMOLLAOĞLU: TÜRKİYE'NİN TEMEL PROBLEMİ ZİHNİYET PROBLEMİDİR

KARAMOLLAOĞLU: TÜRKİYE'NİN TEMEL PROBLEMİ ZİHNİYET PROBLEMİDİR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Manisa İl kongresine katıldı.

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Manisa İl kongresine katıldı.

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Manisa İl Kongresi'ne katıldı. Karamollaoğlu, Türkiye'nin temel probleminin zihniyet problemi olduğunu söyleyerek "Önce biz bunun farkına varacağız. Bu zihniyeti değiştirmek için çaba harcayacağız. Bunu bu millet yapacak" dedi.

Saadet Partisi'nin Manisa 5'inci olağan İl Kongresi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun katılımı ile yapıldı. Kongre öncesi Manisa'ya gelen Karamollaoğlu, Şehzadeler ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Karamollaoğlu'na, SP il yönetimi ve partililer eşlik etti. Esnaf gezisinin ardından Karamollaoğlu, kongrenin yapıldığı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'na geçti. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut il başkanı Zekai Yılmaz, güven tazeledi.

'TÜRKİYE'NİN TEMEL PROBLEMİ ZİHNİYET PROBLEMİDİR'

Kongrede konuşma yapan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Şu an Türkiye'de problemlerimizi çözmeye talip olan siyasiler ile farklı görüşlere sahipseler bir araya gelip meselelerimizi konuşmakta zorluk çekiyoruz. Büyük bir kısmı söze başlarken en büyük ithamla başlıyor. Onunla aynı fikirde değiliz ya aynı kanaatleri paylaşmıyoruz ya, hemen hain damgasını basmayı kendi vazifesi görüyor. Türkiye'nin temel problemi zihniyet problemidir. Bir arada yaşayıp, yaşayamama problemi. Benim gibi düşünmüyorsan, benim gibi inanmıyorsan, benim gibi yaşamıyorsan tabiri caizse Allah senin belanı versin. Böyle yola çıkılmaz, böyle konuşulmaz. Öyle de problem teşhis edilemez. Önce biz bunun farkına varacağız. Bu zihniyeti değiştirmek için çaba harcayacağız. Bunu bu millet yapacak. Oy verme çağına gelmiş reşit olmuş insanlar yapacak. Yoksa siyasiler, herkes, bizler kendine göre bir yol tutturmuşuz o yolda yürür gideriz" diye konuştu.

KARAMOLLAOĞLU: TÜRKİYE'NİN TEMEL PROBLEMİ ZİHNİYET PROBLEMİDİR
KARAMOLLAOĞLU: TÜRKİYE'NİN TEMEL PROBLEMİ ZİHNİYET PROBLEMİDİR
KARAMOLLAOĞLU: TÜRKİYE'NİN TEMEL PROBLEMİ ZİHNİYET PROBLEMİDİR
KARAMOLLAOĞLU: TÜRKİYE'NİN TEMEL PROBLEMİ ZİHNİYET PROBLEMİDİR
KARAMOLLAOĞLU: TÜRKİYE'NİN TEMEL PROBLEMİ ZİHNİYET PROBLEMİDİR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Erdoğan: 'Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile iş birliği yapıyor.
Erdoğan: "Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile iş birliği yapıyor.
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (3)
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (3)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Sertab Erener Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KARAMOLLAOĞLU: TÜRKİYE'NİN TEMEL PROBLEMİ ZİHNİYET PROBLEMİDİR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 20:53:06. #1.16#

title