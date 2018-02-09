Karamollaoğlu, "Son Gelişmelerle İlgili Bir Fikir Teatisinde Bulunduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolaoğlu, "Son gelişmelerle ilgili bir fikir teatisinde bulunduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti Genel Merkezinde kabul edilen ve yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrasında çıkışta gazetecilere açıklama yapan Temel Karamollaoğlu, "Sadece şunu söyleyeyim, biz Sayın Cumhurbaşkanına uyum yasaları ile ilgili yaptığımız çalışmayı taktim ettik, fikirlerimizi, kanaatlerimizi söyledik. Son gelişmelerle ilgili bir fikir teatisinde bulunduk" diye konuşu.

Karamollaoğlu, ittifak sorularına ise cevap vermedi. - ANKARA