Karamollaoğlu Siz Yine Yerinizde Oturacaksınız -2

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin zor dönemden geçtiğini belirterek, Ankara'daki merkezi yönetim, ciddi endişe ve telaş içinde. 'Seçimi kaybedersek ne olur' diye düşünüyorlar. Hiçbir şey olmaz. Siz yine yerinizde oturacaksınız dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, Kayseri'nin İncesu ilçesinde cuma namazını kıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu ardından seçim bürosunu hizmete açtı. Burada kalabalığa hitap eden Karamollaoğlu, Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Mahalli seçimlere gidiyoruz, genel seçimlere gitmiyoruz. Hükümet değişmeyecek, olduğu yerde kalacak. Belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz değişecek, genel idareyi değiştirecek bir şey yok; ama anlayamadığımız bir iş var. Ankara'daki merkezi yönetim ciddi endişe ve telaş içinde. 'Seçimi kaybedersek ne olur' diye düşünüyorlar. Hiçbir şey olmaz. Siz yine yerinizde oturacaksınız. İcraatlarınıza devam edeceksiniz. Ancak milletin bu sefer mahalli idarelerde gösterdiği tercihe göre bundan önceki tavrınızla mı devam edeceksiniz yoksa yanılıp, yeni bir anlayışı mı getireceksiniz, buna millet karar verecek. '1994 ruhuna geri döneceğiz' diyor, 'Ben 94 ruhuna geri döneceğim' diye dönülmez ki mübarekler. 94 yılını niye bıraktınız ki geri dönme ihtiyacı duyuyorsunuz diye konuştu.

'GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ RUHUNU TAŞIYORUZ'

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, '1994 ruhu'nu 50 yıldır taşıdıklarını kaydederek, Biz 1969'dan beri bu gönül belediyeciliği ruhunu taşıyoruz. Biz güzel hizmetleri göz ardı etmeyiz. Yanlışları dile getirmekten çekinmeyiz. Dost acı söyler, yalakalar acı söylemez. Biz sizle 50 yıl arkadaşlık yaptık. Bir nokta geldi; 20 yıl önce koptunuz, gittiniz. Yanlış bir yola girdiniz. Çok ciddi hatalar yapıyorsunuz. Yaptığınız hatalar da yaptıklarını yok hükmünde kılıyor. Bir ülkede adalet zedelenirse o ülkede huzur kalmaz. Adalet mülkün temelidir. Siz adaleti kökünden sarstınız. Bizden ayrıldığınızda adalete vurgu yapmak için partinizin ismini bile Adalet ve Kalkınma Partisi koydunuz. Şimdi millet adalet arıyor sizden, bu adaleti vermiyorsunuz. Yeri geldiği zaman zulmetmekten çekinmiyorsunuz. Bunu dile getirmek bizim vazifemiz dedi.

Kaynak: DHA