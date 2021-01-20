Karamollaoğlu: Siyasette söz söylemek kolay, icraat yapmak kolay değil

Karamollaoğlu: Siyasette söz söylemek kolay, icraat yapmak kolay değil

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Siyasette iktidarda değilseniz sadece söz üretiyorsunuz. İktidara geldiğiniz zaman o söylediğiniz sözlerin arkasında durmanız önemli. Yani sözü söylemek kolay; ama icraat yapmak o kadar da kolay değil" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Ankara 7'nci Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Karamollaoğlu, birlik ve beraberlik içinde davalarının prensiplerini özümseyeceklerini belirterek, "Bunun iktidara taşınması için de var gücümüzle çalışacağız, gayret göstereceğiz. Siyaset yerine göre çok kolay bir iş. Çünkü siyasette iktidarda değilseniz sadece söz üretiyorsunuz. İktidara geldiğiniz zaman o söylediğiniz sözlerin arkasında durmanız önemli. Yani sözü söylemek kolay; ama icraat yapmak o kadar da kolay değil. Bunu da bilmek mecburiyetindeyiz. Biz Milli Görüş olarak farklı partiler içerisinde siyasette istikrarlı bir yol çizdik. Önümüz çok çeşitli vesilelerle kesildi. Yeri geldi hapishanelere girdik, yeri geldi çok farklı muamelelere tabi tutulduk; ama temel ilkelerimiz evrensel olduğu için hiçbir zaman bu ilkelerimizden de vazgeçmedik. Bunun için de diyorum ki; şu anda bizim siyasi hayata zihniyet olarak atılışımızın 52'nci yılındayız. 1969'da Erbakan Hocamız 'Bağımsızlar Hareketi'ni başlatarak siyasete girmişti. Aslında siyasete girmeden ülkemizin bir takım problemlerini çözmek, özellikle sanayide bir hamle yapmak için teşebbüslerde bulundu. Her seferinde önü kesildi. Sonunda Odalar Birliği'nde de önü kesilip, seçimler iptal edilince anladık ki siyasete girmeden ülkemizin problemlerini çözmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Partililerden görüntü

- Karamollaoğlu'nun konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU