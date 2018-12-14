Karamollaoğlu, Şırnak'ta Kontrol Noktasındaki Askerlerle Çay İçti

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yurt gezileri kapsamında Şırnak'a gelişi sırasında Cudi ve Gabbar dağlarının kesiştiği noktada bulunan Kasrik askeri uygulama noktasında görevli askerlerle sohbet etti, birlikte çay içti.

'Şırnak'ın geleceği için çare var' konulu konferansa katılmak üzere dün Şırnak'a gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konferans kapsamında siyasi parti temsilcileri, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kanaat önderleriyle bir araya geldi. Karamallaoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ile birlikte Şırnak'a karayolu ile geldiği sırada, bir zamanlar şiddetli çatışmaların yaşandığı Gabbar ve Cudi dağının kesiştiği noktada bulunan Kasrik askeri uygulama noktasında görevli askerlerle sohbet etti. Tek tek askerlerin ellerini sıkarak durumlarını soran Karamollaoğlu, askerlerle de çay içti. Karamollaoğlu ve beraberindekiler, konferans sonrası kentten ayrıldı.

- Şırnak