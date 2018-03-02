Karamollaoğlu, Şentop ile Görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim ittifakına ilişkin, "Bizim şu anda ittifak konusu gündemimizde değil." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 3 saat süren görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, güzel bir sohbet olduğunu, neredeyse dünyanın her tarafıyla ilgili konuştuklarını, her konuya girdiklerini söyledi.

Bir gazetecinin "İttifak konusunda da girdiniz mi?" sorusu üzerine Karamollaoğlu, görüşmede, ittifak kelimesinin de gündeme geldiğini ancak seçim zamanı olmadığını, ittifakın gündemlerinde bulunmadığını belirtti.

Karamollaoğlu, "İttifakın gündeminizde olmadığını TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'a da söylediniz mi?" sorusuna, "Bu noktayı, size söylediğimi de ona aynen söyledim. Bu bizim şu anda gündemimizde değil. Uzun bir zaman oldu ama genel olarak kendisine Türkiye'nin meseleleriyle ilgili görüşlerimizi aktarmış olduk. Uyum yasaları, seçim yasalarıyla ilgili birtakım fikirlerimizi de aktardık. Onların da tabii kendilerine göre birtakım çalışmaları var, aldık. Fikirlerimizi tekrar kendilerine aktaracağız." cevabını verdi.

Temel Karamollaoğlu, "Tekrar bir araya gelecek misiniz?" sorusu üzerine, "İhtiyaç olursa belki bir araya geliriz. Tekrar bir araya gelmemiz için herhangi bir program yapmadık. Ben şunu tekrar söylüyorum, hakikaten medyada bu hava, ittifak havası nasıl oluştu? Herhalde bu kanun teklifinden dolayı oluştu yoksa MHP ile AK Parti arasındaki ittifak görüşmesinden başka bir ittifak gündemde değil." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Sizi de yakın markajda tutuyorlar." demesi üzerine Karamollaoğlu, "Biz bütün partileri markajda tutmaya çalışıyoruz, onlar da bizi markaja alıyorlar. Karşılıklı, dostça gidiyoruz." karşılığını verdi.

CHP heyetinin de geleceğinin hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu, "Hepsiyle görüşeceğiz. Ben bunu çok net ifade ettim. Bizim görüşme yapmayacağımız bir parti olmaz, herkesle görüşürüz ama neticede özellikle seçim atmosferine girilirken, o günkü şartlara göre bir karar veririz." dedi.

Karamollaoğlu, "Bugün size bir teklif geldi mi?" sorusunu ise "Elbette geldi, bu resmen de iletilmiş oldu ama 'Bizim şu anda ittifak konusu gündemimizde değil' dedik." diye yanıtladı.

Teklifin içeriğine ilişkin soruya karşılık Karamollaoğlu, "Hayır, sadece bir ittifak teklifinin olduğunu duyurmuş oldu. Biz de şu anda bu gündemimizde değil henüz dedik." ifadesini kullandı.