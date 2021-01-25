Karamollaoğlu: "Seçim sathı mailine girilmeden ittifak konuları gündemde olmaz"
25.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:14
Gazetecinin soru sorması Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun soruyu cevaplaması ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde kabul etti.
Gazetecinin soru sorması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun soruyu cevaplaması ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde kabul etti. Karamollaoğlu ve Babacan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı