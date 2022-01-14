Karamollaoğlu: Sağlık durumum oldukça iyi - Haberler
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Karamollaoğlu: Sağlık durumum oldukça iyi

Karamollaoğlu: Sağlık durumum oldukça iyi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım" dedi.

ANKARA Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım" dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, 4 Ocak'ta koronavirüse yakalandıktan 5 gün sonra tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı. Tedavisi süren Karamollaoğlu, Twitter'daki hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, "Cenab-ı Hakk'a hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım. Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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