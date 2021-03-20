Karamollaoğlu: Saadet Partisi kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın teminatıdır
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Karamollaoğlu: Saadet Partisi kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın teminatıdır

20.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:04
Karamollaoğlu: Saadet Partisi kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın teminatıdır

SAADET Partisi, İstanbul 7. Olağan Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

SAADET Partisi, İstanbul 7. Olağan Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Partinin divan heyetinin açıklandığı kongrede Abdullah Sevim Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini Ömer Faruk Yazıcı'ya devretti.  

Saadet Partisi'nin İstanbul 7. Olağan Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongreye, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile partililer katıldı. Kongrede Abdullah Sevim Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini Ömer Faruk Yazıcı'ya devretti.  Abdullah Sevim'e teşekkürlerini ileten Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Abdullah Sevim'e plaket takdim etti. Kongrede konuşan partinin eski il başkanı Sevim, "2017 yılında göreve geldiğim İstanbul İl Başkanlığı görevimi bugün itibariyle resmen Ömer Faruk Yazıcı kardeşime devretmiş oluyorum. Dava kardeşimin başarısı için duacı olduğumu belirtmek isterim" dedi.

"SAADET PARTİSİ KUTUPLAŞMANIN DEĞİL, KUCAKLAŞMANIN TEMİNATIDIR"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, "Bir taraftan küresel bir salgınla mücadele ederken, öbür taraftan ekonomide, dış politikada, demokrasi ve özgürlükler noktasında çok ciddi krizlerle karşı karşıya olduğumuzu bilmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'miz maalesef bugün tıkanmıştır. Siyaseten tıkanmıştır. Ahlaken tıkanmıştır. Ekonomik yönden tıkanmıştır. Dış politikada tıkanmıştır. Ülkemiz kısır kavgaların, içi boş polemiklerin ve ne yazık ki üzülerek ifade etmek mecburiyetindeyim seviyesiz tartışmaların esiri edilmiştir. Türkiye'nin yeni bir sese, yeni bir söze, yeni bir siyasete, yeni bir anlayışa ihtiyacı olduğu açık ve kesindir. Bu ihtiyacın adresi Saadet Partisi'dir. Çünkü Saadet Partisi huzurun ve kardeşliğin teminatıdır. Saadet Partisi ahlaki ve manevi kalkınmanın, değerlerin teminatıdır. Güçlü ve müreffeh bir ekonominin teminatıdır. Çünkü Saadet Partisi kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın teminatıdır." dedi.

Karamollaoğlu: Saadet Partisi kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın teminatıdır
Karamollaoğlu: Saadet Partisi kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın teminatıdır
Karamollaoğlu: Saadet Partisi kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın teminatıdır
Karamollaoğlu: Saadet Partisi kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın teminatıdır
Karamollaoğlu: Saadet Partisi kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın teminatıdır
Karamollaoğlu: Saadet Partisi kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın teminatıdır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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