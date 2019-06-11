Karamollaoğlu: Pasaportum verilmedi, ismimin önüne 'terör' ibaresi konuldu, bu bir skandal

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, isminin başına terör ibaresi konulmak suretiyle pasaportunun iptal edildiğini söyledi.

Halk TV'de katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalar yapan Karamollaoğlu, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimler sonrası pasaportunu yenilemek üzere nüfus müdürlüğüne gittiğini ancak kendisine pasaport verilmediğini belirtti. Saadet Partisi Genel Başkanı, pasaport verilmeme gerekçesi olarak görevli memurun kendisine 'isminin terörle ilişkili kişiler arasında göründüğünü ve pasaport yenileme işlemini yaptıramadığını' ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle