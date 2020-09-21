Karamollaoğlu, partisinin 21 maddelik eğitim manifestosunu paylaştı SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin eğitim alanındaki temel tespit, teşhis ve önerileri içeren 21 maddelik eğitim manifestosunu kamuoyu ile paylaştı.

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin eğitim alanındaki temel tespit, teşhis ve önerileri içeren 21 maddelik eğitim manifestosunu kamuoyu ile paylaştı. Karamollaoğlu, Türkiye'nin bu tespit ve önerileri hayata geçirdiği takdirde, 2023 ve 2053'e daha emin ve sağlıklı adımlarla yürüyeceğini belirtti.

SP Lideri Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının kısmen de olsa bugün itibariyle başladığını bildirdi. Eğitimin toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Karamollaoğlu, parti olarak temel tespit, teşhis ve önerileri içeren 21 maddelik eğitim manifestosunu paylaştı. Karamollaoğlu, 21 maddelik eğitim manifestosunu şu şekilde açıkladı:

"Eğitimde nicelikten çok niteliğe önem verilmelidir. Evlatlarımızı sınava değil hayata ve geleceğe hazırlayacak kalitede bir müfredat ve eğitim metodu oluşturulmalıdır. Eğitimde fırsat eşitsizlikleri ortadan kaldırılmalı veya en az seviyeye indirilmelidir. Kaliteli eğitim, maddi imkanları yetenlerin imtiyazından çıkarılmalı ve toplumun geneline yayılmalıdır. Okulların teknik, teknolojik, fiziki imkanları ve sınıf mevcutları nitelikli öğretime uygun hale getirilmelidir. Eğitimin her kademesinde, özellikle de yönetim kademelerinde, yapılan atamalarda liyakat esas alınmalıdır. Bir ülkenin eğitiminin kalitesi öğretmenlerinin nitelikleri ile doğru orantılıdır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmen yetiştirme konusunda ciddi adımlar atılmalıdır. Öğretmenlerin meslek onuruna yakışır şartlarda çalışabilmesi ve görevlerini şevkle ifa etmeleri için öğretmen maaşları ve özlük hakları acilen yeniden düzenlenmelidir. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması ve söz verilen 3600 Ek Gösterge konuları ivedilikle gündeme alınmalı, çözülmelidir. Devlet okullarının kaybettiği itibar, isabetli reformlarla yeniden kazandırılmalı ve okullarda verilen destekleme, yetiştirme kurslarının niteliği artırılmalıdır. İmam Hatip Liseleri'nin planlaması ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılmalı. Sadece seçilmiş olanlarda değil, tüm İmam Hatip Liseleri'nde eğitimin kalitesi ve niteliği yükseltilmelidir. Meslek liseleri ilgili sektörlerin ihtiyaçları dikkate alınarak planlanmalı ve meslek liselerindeki eğitimin niteliği hem mesleki hem de akademik anlamda artırılmalıdır."' EĞİTİM SİSTEMİ SINAV STRESİNİN CENDERESİNDEN KURTARILMALI'Karamollaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Pandemi ve benzer acil durumlara karşı eğitim sisteminin alt yapısı güçlendirilerek, uzaktan eğitim ve diğer eğitim modelleri üzerinde etkili, verimli ve güven veren planlamalar acilen yapılmalı ve uygulamaya konuşmalıdır. Eğitim Sistemi'ne veliler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından duyulan güven çok alt seviyelerdedir. Güven vermeyen bir sistemin ayakta kalması da faydalı olması da mümkün değildir; bu yüzden eğitim sistemine güven tesis edecek adımlar süratle atılmalıdır. Eğitim sisteminin tüm yapı taşlarının, siyasi popülizmden uzak, gerçekçi ve uygulanabilir bir sistemin inşası önem arz etmektedir. Öğretmenler arasında ücretli, kadrolu ve sözleşmeli gibi tüm ayrımlar ortadan kaldırılmalı. Tüm öğretmenler kadrolu olarak istihdam edilmelidir. Öğretmen performansı objektif kriterlerle, sürekli ölçülmelidir. Eğitim sistemi sınav stresinin cenderesinden kurtarılmalıdır. Öğrencilerin, test sorularının değil bilgi ve hakikatin peşinden koşmasını sağlayacak bir sınav sistemi getirilmelidir. Eğitimdeki amaç; öğrencilerimizi uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek birikim ve donanıma ulaştırmak. Mesleki ve akademik olarak hayata hazır hale getirmek, ahlaki ve insani değerlerle donanmış bir birey olarak yetiştirebilmek olmalıdır. Eğitim sistemimizin sorunları yüzeysel değil; köklü ve kroniktir. Dolayısıyla alınacak tedbirler de günü kurtarmaya yönelik pansuman tedbirler değil tüm paydaşların katılımıyla köklü, kalıcı ve cesur reformlar olmalıdır."

Karamollaoğlu, Türkiye'nin bu tespit ve önerileri hayata geçirdiği takdirde, 2023 ve 2053'e daha emin ve sağlıklı adımlarla yürüyeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı