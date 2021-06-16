Karamollaoğlu: Parti meselelerini kamuoyunda tartışmamaya kararlıyım

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün partiye yönelik eleştirileriyle ilgili, "Parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman bugüne kadar girmedim, bundan sonra da girmemekte kararlıyım. Kendisi ile görüşeceğiz" dedi.

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün partiye yönelik eleştirileriyle ilgili, "Parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman bugüne kadar girmedim, bundan sonra da girmemekte kararlıyım. Kendisi ile görüşeceğiz" dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Karamollaoğlu, NATO Liderler Zirvesi'ne değinerek, "Her zaman olduğu gibi bu zirvede de insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunlara dair somut ve kalıcı hiçbir adım atılmadı, hiçbir ifadede bulunulmadı. Zirve aldığı kararlardan çok verilen pozlar; kim kiminle nasıl tokalaştı, kim nasıl selam verdi, kim ne giymiş gibi yersiz ve gereksiz magazin konularıyla gündem oldu. Şişme botlarda kıyıya vurarak can veren yavrular için ve tüm dünyanın gözü önünde fütursuzca katliamlar yapan ülkeleri önlemek için hiçbir somut karar çıkmadı. Bir tarafta servetine servet katan bir avuç insan varken diğer taraftan bir dilim ekmeğe bir yudum suya muhtaç bırakılan milyonlarca insan için hiçbir karar alınmadı. Bilindik, artık bıkkınlık veren temenniler, ikili ilişkilerin hayati önemini vurgulayan, 'stratejik ortaklıklar devam edecek' kabilinden basma kalıp cümlelerle sona eren bir zirve daha böylece gerçekleşmiş ve bitirilmiş oldu" dedi.

'KENDİSİ İLE GÖRÜŞECEĞİZ'SP lideri Karamollaoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün partisine yönelik eleştirileriyle ilgili soru üzerine ise "Parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman bugüne kadar girmedim, bundan sonra da girmemekte kararlıyım. Onun için o açıklamalar Oğuzhan beyi doğrudan doğruya bağlar. Kendisi ile de görüşeceğiz. Bundan dolayı da başka bir açıklama yapmayı da doğru bulmuyorum. Yani parti içi meseleleri kamuoyu ile paylaşmak ülkenin problemlerini çözmekle alakalı bir konu değil, diye düşünüyorum" yanıtını verdi.Oğuzhan Asiltürk, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle önümüzdeki kongrede, memleketimizin şu anda içinde bulunduğu sosyal ve siyasi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturacağız. Güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak ve gençleri, Milli Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak" demişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu