Karamollaoğlu: Önce Üretime Yönelik Yatırımları Yapalım
Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, "Yatırımları istemiyor değilim. Önce üretime yönelik yatırımları yapalım. İşsizliği böylelikle azaltalım, gelir elde edelim, kazancımızla yatırımları yapalım. Borçla değil." dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, "Yatırımları istemiyor değilim. Önce üretime yönelik yatırımları yapalım. İşsizliği böylelikle azaltalım, gelir elde edelim, kazancımızla yatırımları yapalım. Borçla değil." dedi.
Kaynak: Dunya.com