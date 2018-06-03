Karamollaoğlu: Önce Üretime Yönelik Yatırımları Yapalım

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, "Yatırımları istemiyor değilim. Önce üretime yönelik yatırımları yapalım. İşsizliği böylelikle azaltalım, gelir elde edelim, kazancımızla yatırımları yapalım. Borçla değil." dedi.

Karamollaoğlu: Önce Üretime Yönelik Yatırımları Yapalım

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, "Yatırımları istemiyor değilim. Önce üretime yönelik yatırımları yapalım. İşsizliği böylelikle azaltalım, gelir elde edelim, kazancımızla yatırımları yapalım. Borçla değil." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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