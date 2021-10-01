Karamollaoğlu: (Oğuzhan Asiltürk) Her yaptığı işte çok hassas davranan bir insandı"
AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hastaneden çıkışı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı dolayısıyla geldiği Ankara Şehir...
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hastaneden çıkışı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı dolayısıyla geldiği Ankara Şehir Hastanesi'nden çıkışında açıklamalarda bulundu.