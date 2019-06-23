Karamollaoğlu'ndan seçim değerlendirmesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir.

Karamollaoğlu'ndan seçim değerlendirmesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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