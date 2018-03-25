Karamollaoğlu'ndan Seçim Açıklaması: Korkunun Ecele Faydası Yok

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "2019 seçimleri, Türkiye'nin bekası için önemli. Biz, bunu böyle görüyoruz; ama iktidar partisi de kendi bekası olarak görüyor.

Karamollaoğlu'ndan Seçim Açıklaması: Korkunun Ecele Faydası Yok

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "2019 seçimleri, Türkiye'nin bekası için önemli. Biz, bunu böyle görüyoruz; ama iktidar partisi de kendi bekası olarak görüyor. Açık açık korkmaya başladılar. Korkunun ecele faydası yok. Bu millet, sizi aşağı indirecek" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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