Karamollaoğlu'ndan Seçim Açıklaması: Korkunun Ecele Faydası Yok

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "2019 seçimleri, Türkiye'nin bekası için önemli. Biz, bunu böyle görüyoruz; ama iktidar partisi de kendi bekası olarak görüyor. Açık açık korkmaya başladılar. Korkunun ecele faydası yok. Bu millet, sizi aşağı indirecek" dedi.