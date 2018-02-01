Karamollaoğlu'ndan İyi Parti'ye Ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e iadeiziyarette bulundu.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık iki saat süren ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Akşener, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar üzerinden istifade edilen bir görüşme olduğunu söyledi.

Şu an siyasi partilerin birbirleriyle görüşüp Türkiye'nin meseleleri üzerinde fikir alışverişinde bulunmasının, "kamplaştırılan dilin yumuşamasına vesile olacağını" belirten Akşener, ziyaretten dolayı Karamollaoğlu'na teşekkür etti.

Karamollaoğlu da artık seçim atmosferine girildiğini, başkanlık sistemine geçildiği için uyum yasalarının bir an önce çıkarılması gerektiğini ifade ederek, bu konuda hükümetin yavaş davrandığını savundu.

Uyum yasaları ile ilgili görüşlerini ihtiva eden bir kitapçığı Akşener'e takdim ettiğini bildiren Karamollaoğlu, hükümete de bu konuda mektuplar yazdıklarını ve davet gelmesi halinde fikirlerini aktaracaklarını söyledi.

Görüşmede ülkenin ve bölgenin içinde bulunduğu sıkıntıların gündeme geldiğini anlatan Karamollaoğlu, "Endişelerimiz elbette var, bu endişeler dile getirildi. Ülkemizin her yönüyle, ekonomik anlamda içinde bulunduğu şartlar, dış politikadaki sıkıntılarımızı görüştük. Israrla söylüyoruz ki OHAL bazı olumsuz gelişmeler neticesinde ilan edilebilir ancak olağanüstü hal, olağan hale geldiği zaman hukuk rafa kaldırılmış demektir. Bu konuda da hemfikir olduğumuzu gördüm." diye konuştu.

"Karşı taraftakileri gayrı milli haline getirecekler"

Akşener ve Karamollaoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Partiler arasındaki ittifakla ilgili bir soru üzerine Karamollaoğlu, Türkiye'nin şu anda en ciddi problemlerinden birinin kutuplaşma olduğunu, kutuplaşmayı çağrıştıracak ifadelerden kaçınmaya özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Akşener de başından beri üç siyasi partinin bir araya gelmesinde kendileri açısından bir sakınca olmadığını daha önce belirttiklerini söyledi.

Bu konuda fikir beyanını saygısızlık olarak kabul ettiklerini aktaran Akşener, "Kendilerine 'milli, yerli ittifak' tanımını koyup, karşı tarafta yer alabilecek siyasi yapılar da 'gayrı milli' hatta utanmasalar 'hain' haline getirilecek. Bunu şiddetle reddediyorum." ifadelerini kullandı.