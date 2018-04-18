Karamollaoğlu'ndan 'Erken Seçim' Kararına İlk Tepki

Karamollaoğlu seçim kararı konusunda, "Hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun. En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır." ifadelerini kullandı.