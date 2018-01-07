Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'na 'İmza' Tepkisi

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'böyle bir gücünüz yoksa çıkmayın' sözlerine karşılık "Biz gücümüz olmadığından dolayı değil, Allah'ın izniyle kırk takla atsanız 50 lira değil 150 lira olsa yine 300 bin imza toplayacağız." dedi.