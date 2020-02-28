Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu

28.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:46

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırılarında şehit olan 33 asker için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Saadet Partisinden yapılan açıklamaya göre, Karamollaoğlu, taziye dileklerini iletmek üzere Erdoğan'ı telefonla aradı.

Açıklamada, Saadet Partisi Başkanlık Divanı'nın da İdlib'deki saldırıya ilişkin toplandığı bildirildi.

Kaynak: AA