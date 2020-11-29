Karamollaoğlu'ndan Avrupa'ya, İslamofobi tepkisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Karamollaoğlu'ndan Avrupa'ya, İslamofobi tepkisi

29.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:24
Karamollaoğlu'ndan Avrupa'ya, İslamofobi tepkisi

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Antalya İl Başkanlığı Genel Kurulu'na video konferansla katıldığı toplantıda Avrupa'ya tepki gösterdi.

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Antalya İl Başkanlığı Genel Kurulu'na video konferansla katıldığı toplantıda Avrupa'ya tepki gösterdi. İslamofobinin Avrupa tarafından ortaya çıkarıldığını belirten Karamollaoğlu, "Kendileri üretiyor, sonra da bu soruna çözüm bulmaya çalışıyorlar güya" dedi.

SP Antalya İl Başkanlığı Olağan Kongresi, delegeler ve partililerin katılımıyla Konyaaltı ilçesindeki Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongre merkezine gelen partililer, fiziki mesafe kuralına göre oturup, maske ve hijyene dikkat etti. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partililere video konferans sistemiyle seslendi. Karamollaoğlu konuşurken partililerin büyük kısmı ellerindeki cep telefonuyla hem video kaydı aldı hem de sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı. Karamollaoğlu, konuşmasının başında pandemi nedeniyle video konferans yöntemine geçmek zorunda olduklarını söyledi.

Milli görüşçüler olarak yarım asırlık mücadelelerini bugün her zamankinden daha büyük şevk ve heyecanla millete aktarmak zorunda olduklarını kaydeden Karamollaoğlu, Türkiye'nin 7 önemli sorununu tespit ettiklerini, bu sorunların çözümünün kendilerinde olduğunu söyledi.'SAADET PARTİSİ TÜM SORUNLARA VAKIFTIR'Farklı fikre sahip kişiler olarak bir araya gelip, konuşma erdeminin kaybolduğunu anlatan Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de bir kalkınma olduğunu, ancak güçlenmeden bir kalkınma yaşandığını söyledi. Daha sıkı ve disiplinli çalışmak zorunda olduklarını da ifade eden Karamollaoğlu, "Bu yolda her türlü fedakarlığı yapacağız, mutlaka yorulacağız ama asla bu davadan vazgeçmeyeceğiz. İnançla ve azimle çalışmalıyız. Bu yıl yapılan kongrelerle 'yeni bir döneme giriyoruz' desek yanlış olmaz. Saadet Partisi tüm sorunlara vakıftır ve çözümü en iyi bilen siyasi partidir. Bu idealimizi halkımıza anlatmakla mükellefiz" dedi.Toplumsal barışı tesis etmek ve kimseyle kavga etmeden meseleleri tartışacak bir ortam meydana getirmek istediklerini de ifade eden Karamollaoğlu, "En zıt fikirden insanlarla bir araya gelmek ve konuşmak zorundayız. Kavga etmeden ve birbirimize hakaret etmeden" dedi. Şeffaf yönetim ve denetlenebilirlik modelini benimsediklerini de anlatan Karamollaoğlu, hesap vermeyi usul haline getireceklerini ve kimsenin hesap vermeden kaçamayacağını söyledi.AVRUPA'YA İSLAMOFOBİ TEPKİSİTemel Karamollaoğlu, bazı Avrupa ülkelerinde son yıllarda ortaya çıkan İslam karşıtlığına da değindi. İslamofobiyi Avrupa'nın ürettiğini ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu: "Bugün Avrupa'da bir İslamofobi var. Kendileri üretiyor, sonra da bu soruna çözüm bulmaya çalışıyorlar güya. Geçmişteki İslam topluluklarına, devletlere ve Osmanlı'ya bir bakın. Hristiyan'ı da Yahudi'si de başka bir inanca sahip olanlar da huzur ve barış içinde yaşamıştır. Daha 100 sene önce bu topraklarda her inanca sahip insanlar vardı. Anadolu'nun yüzde 30-40'ı Ermeni ve Rumlardan oluşurdu. Bilerek bunu bozdular, kutuplaştırıp, çarpıştırdılar, ardından da ayrıştırıp, huzuru bulmak için herkesi kendi memleketine gönderdiler. Ülkemiz de Avrupa ve başka yerlerde yaşayan Müslümanların sığınağı haline geldi. Tesadüfen olmadı. Bugün de bir siyasi kutuplaşma bizi perişan etmeye başladı. Birbirimizi sanki düşman gibi görüyoruz. Değiliz. Aynı ailenin içinde farklı siyasi partiden insanlar vardı. Kavga etmeden birbirimizi anlamak zorundayız."

Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından divan kurulu aday listesi açıklandı ve il yönetimi için oylama işlemine geçildi. Oylama sonunda mevcut başkan Ramazan Düzen yeniden seçildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

RTÜK, Türk ordusuyla ilgili tepki çeken sözlerin kullanıldığı yayın için harekete geçti
RTÜK, Türk ordusuyla ilgili tepki çeken sözlerin kullanıldığı yayın için harekete geçti
Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olmuştu! Geldiği gibi ortadan kayboldu
Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olmuştu! Geldiği gibi ortadan kayboldu
Efsane boksör, 54 yaşında ringlere döndü! Maçı kazanamasa da aldığı ücret dudak uçuklattı
Efsane boksör, 54 yaşında ringlere döndü! Maçı kazanamasa da aldığı ücret dudak uçuklattı

Karamollaoğlu'ndan Avrupa'ya, İslamofobi tepkisi
Karamollaoğlu'ndan Avrupa'ya, İslamofobi tepkisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

İlgili Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret
Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda alınan karara sert tepki
Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda alınan karara sert tepki
KKTC'den Avrupa Parlamentosunun aldığı 'Kapalı Maraş' kararına sert tepki
KKTC'den Avrupa Parlamentosunun aldığı "Kapalı Maraş" kararına sert tepki
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Teoman Enes Batur Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Bursa Bakan Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karamollaoğlu'ndan Avrupa'ya, İslamofobi tepkisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 16:25:39. #1.14#
title