Karamollaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
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Karamollaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

03.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:20
Karamollaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Genel Başkanı , 3 Aralık 'nü kutladı.

Karamollaoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda, "Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri engelli vatandaşlarına sağladığı fiziki ve sosyal imkanlardır. Engel tanımayanlara engel olunmayan günler temennisiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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